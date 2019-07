Czołowy reprezentant Polski w rugby na wózkach niedopuszczony do gry. "Na razie się nie poddaję" [WIDEO]

W dniach 4-6 lipca w Warszawie rozgrywany jest międzynarodowy turniej rugby na wózkach Metro Cup. Po pierwszym meczu turnieju Mateusz Wawczak nie otrzymał klasyfikacji, ponieważ klasyfikatorzy uznali, że jest zbyt sprawny, by grać w rugby na wózkach. Polska strona odwołała się o tej decyzji. - Mateusz poświęcił trzy lata, to były trzy lata wyrzeczeń. Cztery osoby są w stanie to przekreślić - mówi Łukasz Rękawiecki, reprezentant Polski w rugby na wózkach.

Grzegorz Radtke