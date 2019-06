Polacy pobili trzy rekordy świata! Niesamowite wyczyny podczas mistrzostw Europy

To nie koniec wielkich sukcesów Polaków – podczas zakończonych wczoraj XVI Basenowych Mistrzostw Polski we Freedivingu AIDA Agnieszka Kalska ustanowiła nowy rekord świata w nurkowaniu na wstrzymanym oddechu w monopłetwie, ustanowiła dwa rekordy narodowe i zdobyła tytuł Mistrzyni Polski 2019!

Freediving to inaczej nurkowanie swobodne. Jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin sportowych w Europie. Zmagania sportowe organizowane są w ramach dwóch Federacji: CMAS i AIDA International. Uwagę widzów przykuwa wciąż przesuwana granica możliwości ludzkiego ciała i umysłu. W minionym tygodniu mogliśmy podziwiać prawdziwe popisy umiejętności w wykonaniu reprezentantów Polski. Świetną passę podczas ME w Stambule rozpoczęła Julia Kozerska przepływając bez płetw na jednym oddechu dystans 196,5 m, tym samym poprawiając rekord świata CMAS o ponad 20 metrów! Tego samego dnia Mateusz Malina zdobył srebrny medal w tej samej dyscyplinie, a następny – brązowy - krążek za wstrzymanie oddechu na 8 minut i 50 sekund zawisł na szyi naszego mistrza kolejnego dnia. Rewelacyjne przygotowanie do zawodów w Stambule nasi reprezentanci potwierdzili także podczas zmagań w nurkowaniu na wstrzymanym oddechu z monopłetwą: tym razem brązowy krążek zdobyła Julia Kozerska, Mateusz Malina zdobył złoto: jako pierwszy zawodnik w historii wykonał nawrót na szóstej ścianie olimpijskiej pływalni ustanawiając nowy rekord świata CMAS (316,6 m)!

Podobny historyczny nawrót wykonała podczas rozgrywanych na Floating Arena w Szczecinie XVI Basenowych Mistrzostwach Świata we Freedivingu Agnieszka Kalska. Jako pierwsza kobieta na świecie wykonała nawrót na piątej ścianie pływalni olimpijskiej i wynurzając się na 253 m ustanowiła nowy rekord świata w nurkowaniu dynamicznym w monopłetwie AIDA! Rewelacyjne przygotowanie do zawodów Kalska potwierdziła w kolejnych startach ustanawiając dwa nowe rekordy Polski: w nurkowaniu na wstrzymanym oddechu w płetwach podwójnych przepłynęła 185 m, w statycznym wstrzymaniu oddechu osiągnęła rezultat 7 minut i 9 sekund, tym samym zdobyła tytuł Mistrzyni Polski 2019. Mistrzem Polski został Michał Bochenek, który podczas zawodów w Szczecinie ustanowił pierwszy, historyczny rekord Polski w nurkowaniu na wstrzymanym oddechu w płetwach podwójnych: 199 m! XVI Basenowe Mistrzostwa Polski we Freedivingu zorganizowało Stowarzyszenie Freediving Poland, sponsorami nagród byli: Bandi Cosmetics, Grena, ApneaShop, Lobster Freediving Neckweight, Freebody Freediving & Swimming.

Udział reprezentacji Polski w Mistrzostwach Europy CMAS w Stambule był możliwy dzięki wsparciu organizacyjnemu Polskiej Federacji Freedivingu oraz finansowemu sponsorów: firmie Grena oraz Bandi Cosmetics. Pięć medali Mistrzostw Europy zdobytych przez Julię Kozerską i Mateusza Malinę pozwoliło naszej reprezentacji na uplasowanie się na 4 miejscu klasyfikacji medalowej zawodów. Warto nadmienić, że właśnie zakończone ME CMAS były pierwszymi, w których startowali Polacy.