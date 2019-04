Drastyczna kontuzja gimnastyczki. Samantha Cerio złamała obie nogi, jest już po operacji

W piątek, 5 kwietnia, podczas uniwersyteckich zawodów gimnastycznych w Baton Rouge (Luizjana, USA) Samantha Cerio doznała makabrycznej kontuzji. Zawodniczka chciała zakończyć swoją próbę podwójnym obrotem w przód, jednak wylądowała tak niefortunnie, że doznała złamania obu nóg, uszkodzenia więzadeł i zwichnięcia kolan. Amerykanka poinformowała później poprzez media społecznościowe, że zdecydowała się zakończyć sportową karierę.

„To był mój ostatni występ jako gimnastyczki. Po 18 latach odkładam na bok uchwyty i kredę. Jestem dumna z tego, jaką osobą stałam się dzięki tej dyscyplinie [...]. Moja kariera nie zakończyła się tak jak planowałam, ale nic nie idzie tak, jak planujemy” – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez gimnastyczkę na Instagramie.

Trener Samanthy Cerio przekazał informacje o stanie zdrowia zawodniczki: „Operacja Sam trwała 2,5 godziny”

Trener sekcji gimnastycznej w drużynie Auburn University Tigers – Jeff Graba – podzielił się wczoraj najnowszymi informacjami o stanie zdrowia swojej podopiecznej: „Operacja Sam trwała 2,5 godziny i zakończyła się ogromnym sukcesem. Zdajemy sobie sprawę, że na jej powrót do zdrowia będziemy musieli długo poczekać i będzie to trudny proces. Jesteśmy jednak przekonani, że Sam powróci do pełnej sprawności” – napisał na Twitterze Graba.