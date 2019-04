To był golfowy Ku Klux Klan. Żadnych ciemnoskórych. Żadnych Żydów. Żadnych kobiet. A teraz wreszcie...

Sofia Anochina uzyskała birdie na 18. dołku. Zbiegła z greenu, przeskoczyła przez liny i rzuciła się w objęcia swojego chłopaka. Rosjanka znalazła się właśnie wśród 30 zawodniczek, które wezmą udział w finałowej rundzie turnieju Augusta National Women’s Amateur. Ta 30 dokonała rzeczy do niedawna niemożliwej. Do rywalizacji na Augusta National miały drzwi zamknięte. Tylko dlatego, że są kobietami.

Tu, w Augusta National Golf Club, grali dżentelmeni, ludzie z wyższych sfer, raczej bogacze i zawsze panowie. Wybrańcy, dla których zasady i reguły były sprawą świętą. Nie tylko reguły szlachetne. Również te, które dyskryminowały. Bariery padały tutaj bardzo powoli. Teraz wreszcie przyszedł w Augusta National czas kobiet.

58 lat bez ciemnoskórych członków

Pierwszy Augusta National odbył się w grudniu w 1932 roku. Po dwóch latach dołączył do cyklu Masters, był jednym z czterech najważniejszych golfowych turniejów w Ameryce. Na pomysł zorganizowania zawodów w tym miejscu wpadli Robert Jones – ówczesna gwiazda golfa - oraz finansista z Wall Street Clifford Roberts. W ich zamyśle była to impreza dla elity elit. Członkami Augusty byli m.in szefowie IBM, Forda, American Express, Microsoftu i kilku innych globalnych marek, często sponsorów turnieju.

Ale w Auguście dokonywano też innej selekcji. Przez ponad 40 lat w turnieju nie wziął udziału żaden czarnoskóry gracz. Dla czarnoskórych w Auguście były zarezerwowane role kelnera i caddiego, pomocnika golfisty. Pierwszy czarnoskóry gracz pojawił się w tamtejszym Masters dopiero w 1975 roku. Był nim Lee Elder.

- Trząsłem się tak bardzo, że nie wiedziałem, czy będę w stanie podnieść piłkę – opowiadał o tym wydarzeniu w CNN. Ale występ Eldera był tylko wyłomem w konserwatyzmie Augusty. Przełomem jeszcze nie.

Jeszcze przez kilkanaście lat członkami klubu byli tylko i wyłącznie biali gracze. Wyjątek zrobiono dopiero w 1990 roku, 58 lat po inauguracji działalności. Do 300-osobowego grona golfistów zaproszono biznesmena, ciemnoskórego Rona Townsenda – głowę koncernu medialnego Gannett Television Group. O tym fakcie nie było jednak głośno. Klub się tą informacją nie chwalił. Raptem kilka lat wcześniej zrezygnowano z kolejnej rasistowskiej zasady: że kije za członkami klubu i zawodnikami grającymi w Masters nosili jedynie czarnoskórzy pomocnicy. Kolejnym głośnym graczem Afro-Amerykaninem, który zapisał się na kartach historii Augusty, został dopiero Tiger Woods, jeden z najlepszych golfistów na świecie. Do chwili obecnej obok Vijay Singha pozostaje jedynym czarnoskórym triumfatorem Masters.

Problemem nie był tylko kolor skóry grających. Augusta długo też wzbraniała się przed przyjmowaniem klubowiczów pochodzenia żydowskiego.

Paniom dziękujemy

Hermetyczność klubu golfowego z Georgii sprzyjała kultywowaniu tych zasad. Ten klub nie przyjmował próśb o przyjęcie nowych osób, a jedynie sam wysyłał zaproszenia. Kobiety nawet w XXI wieku dostępowały zaszczytu wejścia do Augusty wyjątkowo, bardziej jako goście specjalni. Czasem z tego powodu dochodziło do publicznych konfliktów. Kilkanaście lat temu Martha Burke z Krajowej Organizacji Kobiet wzywała do bojkotu klubu. Organizowała protesty i pikiety. Przez swoje wpływy i rozgłos akcji Burke pośrednio lub bezpośrednio sprawiła, że ze sponsorowania imprezy wycofało się kilka firm. Dla władz Augusty nie był to jednak duży cios. Prezes Hootie Johnson trzymał się postanowienia, że o przynależności do klubu kogokolwiek i kiedykolwiek nie będzie decydowała presja, a jedynie wola jego członków.

- Mamy prawo do organizowania naszego prywatnego klubu tak jak chcemy – odpowiadał Johnson, a wielu Amerykanów to prawo do własnego zdania i wolności wyboru rozumiało. Tym bardziej, że Johnson podawał, że jest wiele klubów czy organizacji męskich czy żeńskich, które działają w podobny sposób i problemu nie stanowią.

W ostatniej dekadzie członkowie Augusty coraz częściej podejmowali jednak temat zrzeszenia pań. Zmieniające się realia wymuszały refleksję. Choćby po tym jak szefową IBM, sponsora Augusty, została Virginia Rometty. Czterech poprzednich prezesów tej firmy zaproszono do grona klubowiczów. Rometty jednak symbolu członkostwa – zielonej marynarki – nie dostała. To był przyczynek do kolejnej publicznej dyskusji, która sięgnęła nawet głowy państwa. Jay Carney z biura prasowego Białego Domu w imieniu Baracka Obamy oznajmił, iż prezydent USA „wierzy, że Augusta powinna zezwolić paniom na członkostwo w swoich szeregach, a obecna polityka klubu jest pozostałością po czasach, kiedy kobiety były wyłączane ze wszystkiego”.

Przełom nastąpił w 2012. Nie za sprawą szefowej IBM (która być może nie była dla klubu wystarczająco dobra jako golfistka), ale za sprawą dwóch bardzo znanych nazwisk. W szeregi Augusty przyjęto byłą sekretarz stanu USA – Condoleezzę Rice oraz znaną finansistkę - Darlę Moore, niegdyś najlepiej opłacaną dyrektorkę banku na świecie i pierwszą kobietę na okładce „Forbesa”. One w golfa grały lepiej niż Rometty. Nie zmienia to faktu, że rozważania nad ich przyjęciem trwały przez pięć lat. W ten sposób drzwi do Augusty wreszcie zostały dla płci pięknej uchylone. Choć biorąc pod uwagę, że do chwili obecnej trudno wymienić inne klubowiczki, lepiej napisać, że w drzwiach Augusty usunięto jedynie kłódkę. Cieszyła się z tego zarówno walcząca o prawa kobiet Martha Burke, jak i Tiger Woods, na co dzień znajomy Rice.

Żeński turniej na polach Augusty. „Coś się zmienia”

2019 to rok kolejnego przełomu: turnieju dla kobiet na polach Augusty. Augusta National Women’s Amateur potrwa do końca pierwszego tygodnia kwietnia. Niedzielny finał imprezy pokazywany będzie zresztą w telewizji NBC. Turniej ma być rozgrywany co roku i poprzedzać legendarny miejscowy Masters.

- Oczywiście, że dopuszczenie pań do rywalizacji to jest ważne wydarzenie. Kobiety przez lata w golfie miały trudne zadanie. Choć przypomnę, że zaczęły w niego grać dość dawno. W połowie XVII wieku w Szkocji chętnie uprawiały go np. żony rybaków – mówi nam miłośnik i komentator golfa Andrzej Person, który od 11 kwietnia będzie komentował turniej Masters w Auguście.

- Coś się w tym równouprawnieniu golfa na pewno zmienia, ale zaznaczę, że na świecie bywa z tym różnie. W znanym szkockim klubie w Muirfield jeszcze kilka lat temu

przegłosowano uchwałę, że kobiety nie mogą być członkiniami tego stowarzyszenia. Właściciel British Open wykluczył ich przez to z prestiżowej rywalizacji. Panowie byli tak zawzięci, że zrezygnowali z dochodu jaki niosła im ta impreza. Wybrali męskie członkostwo zamiast milionów. Ostatecznie półtora roku temu, po tym jak protestował cały świat, zmienili swoją decyzję – mówi nam Person.

Pojawienie się kobiet na polu golfowym w Auguście komentatorzy na świecie uznali jaką dobrą decyzję dla samego golfa i znakomitą dla biznesu. Żeński sektor tego sportu ciągle się rozwija i ma potencjał. „Nadszedł czas, by bić brawo Auguście za danie kobietom szansy zaprezentowania się” – pisało „USA Today”. Rywalizacja właśnie wchodzi tam w decydującą fazę.

Ale to też nie jest jeszcze otwarcie drzwi dla kobiet na oścież. Rywalizacja o wejście do najlepszej 30 imprezy Augusta National Women’s Amateur nie rozgrywała się na polu Augusta National, a na pobliskim Champions’ Retreat golf club. Turniej ma bowiem dwóch gospodarzy i dopiero najlepsze panie wejdą od soboty na greeny Augusta National Golf Club. Czy to decyzja związana tylko z logistyką, czy też ma inne podteksty, pozostaje już w sferze domysłów.