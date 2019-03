UFC. Druzgocący nokaut w walce UFC. Potężny prawy sierpowy

Runda 1. Zawodnicy trzymają dystans, próbując się wyczuć. Pojedyncze próby ataku, jednak nie stanowiące żadnego zagrożenia dla żadnej ze stron. I tak właściwie przez całą rundę, bez żadnej znaczącej akcji. Pod koniec szybkie wymiany, prujące głównie powietrze.

Runda 2. Zaczęło się od szybkich wymian, po czym przeszło ponownie w dystans i wyczekiwanie z obu stron. Johnson trafia ciosami. Obaj zawodnicy podchodzą do siebie z wielką ostrożnością. Michael coraz częściej wywiera presję i atakuje kombinacjami. Emmett trzyma się środka oktagonu a Johnson okrąża go raz za razem. Kopnięcie w krocze Michaela, jednak ten szybko wraca do walki.

Runda 3. Obaj zawodnicy wciąż wydają się w pełni sił. Ponowne trzymanie się na dystans i pojedyncze szarże z kombinacjami do przodu. Emmett przyspiesza, jednak niewiele z tego wynika. Połowa rundy. Kopnięcia z dwóch stron. Ciosy dochodzą twarzy Josha, jednak wydaje się ich nie odczuwać. Zawodnicy cały czas trzymają się środka oktagonu. Nagle przy kolejnej wymianie, Josh Emmett trafia potężnym prawym sierpem, nokautując na miejscu Johnsona.

