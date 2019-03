Alex Txikon przedstawił wstrząsające szczegóły akcji na Nanga Parbat

Zimą Alex Txikon próbował zdobyć ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik - K2. Wspólnie z trójką polskich wspinaczy Bask poddał się jednak 18 marca. Txikon brał także udział w akcji głośnej poszukiwawczej Nardiego i Ballarda, którzy próbowali zdobyć Nanga Parbat wytyczoną przez siebie drogą.

19 marca udało się jednak odnaleźć sylwetki zmarłych wspinaczy, a akcja poszukiwawcza dobiegła końca. - Nie spaliśmy przez trzy dni, szukaliśmy ich nocami. Sprawdzaliśmy, czy dali jakikolwiek znak. W takich chwilach nie tracisz nadziei. Wiesz, że oni zginęli, ale podświadomie nie opuszcza cię myśl, że jednak wciąż żyją - mówi Txikon w rozmowie z "Marcą".

I dodaje: Przeszukaliśmy Nangę i znaleźliśmy ich ciała. To była okrutna śmierć. Wisieli na linie asekuracyjnej. Zmarli w wyniku hipotermii, w samotności, choć wzywali pomoc. Dawali przecież sygnały do obozu bazowego, ale nikt nie był w stanie im pomóc - himalaista przedstawia wstrząsające szczegóły.

Po akcji ratunkowej, wspinacze byli już jednak wyczerpani i niewiele mogli zdziałać w kontekście ataku szczytowego na K2. Bask zapewnia jednak, że wróci na tę górę i ma pomysł jak ją zdobyć. - Są dwa okna pogodowe, pierwsze do 15 stycznia, a drugie w marcu. Musimy poprawić prognozy pogody i przede wszystkim być bardzo szybcy. To szybkość jest tutaj kluczowa - dodaje.

Daniele Nardi i Tom Ballard ruszyli w kierunku szczytu 22 lutego. Tego samego dnia stracono z nimi kontakt. Himalaiści chcieli powtórzyć wyczyn Alexa Txikona, Simone Moro i Aliego Sadpary, którzy trzy lata temu jako pierwsi w historii zdobyli zimą szczyt Nangi. W niedzielę wspomniana para doszła do wysokości 6300 m, po czym zawróciła do obozu czwartego, znajdującego się na wysokości 6000 m. Niestety po powrocie do obozu kontakt z Nardim i Ballardem się urwał.