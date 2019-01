Kia Stinger wielkim zwycięzcą plebiscytu The Best of Moto.pl

Kia Stinger Samochodem Roku 2018 Moto.pl - to najważniejsza informacja po właśnie zakończonej gali plebiscytu The Best of Moto.pl. Kia Stinger to pierwszy taki samochód koreańskiego producenta na europejskiej ziemi. Piękne gran turismo weszło na rynek z przytupem i rzuciło wyzwanie uznanym graczom, m.in. Audi A5 Sportback oraz BMW serii 4 Gran Coupe.

Jak wybraliśmy Samochód Roku 2018?

Nagrodę główną w plebiscycie The Best of Moto.pl przyznaje jury, w którego skład weszli eksperci redakcji Moto.pl (Tomasz Korniejew, Piotr Kozłowski, Filip Trusz) oraz osoby spoza wortalu, ale związane ze światem motoryzacji: Dagmara Kowalska – redaktorka Radia ChilliZet, Marcin Kasprzak – redaktor naczelny magazynu Logo, Maciej Pertyński – juror World Car of The Year, dziennikarz i vloger motoryzacyjny, oraz Maciej Ziemek znany dziennikarz i juror.

Swojego zwycięzcę w kategorii głównej będą mogli typować także internauci. Ich zsumowane głosy oddane na stronie plebiscyt.moto.pl będą odpowiadały głosowi jednego jurora. Wasz głos również oddaliście na Kię Stinger.

Zwycięzcy kategorii specjalnych

Oprócz nagrody głównej i tytułu Samochodu Roku 2018 przyznawaliśmy także wyróżnienia w kategoriach specjalnych. Tutaj decyzja należała już tylko i wyłącznie od czytelników. To Wy głosowaliście na swoich faworytów i tylko Wasze głosy się liczyły. Ani redakcja, ani jurorzy nie mieli już nic do powiedzenia. Oto zwycięzcy:

Samochód miejski - Volvo XC40

Samochód praktyczny - Skoda Karoq

Samochód rodzinny - Mazda 6

Mały samochód dla aktywnych - Suzuki Swift Sport

Samochód uniwersalny - Honda CR-V

Samochód luksusowy - Audi A8

Samochód sportowy - Porsche 911 GT3 RS

Samochód legenda - Jeep Wrangler

Napęd alternatywny - Lexus ES Hybrid

Innowacja motoryzacyjna roku - Predictive Active Suspension w Audi (unoszenie boku przy zderzeniu w Audi A8)



Dodatkowe kategorie oceniane przez ekspertów



Oprócz powyższych kategorii w plebiscycie The Best of Moto.pl przyznaliśmy wyróżnienia w kategoriach eksperckich. Tutaj o tytule decydowało grono ekspertów, m.in. eksperci z biznesowej redakcji Next, projektanci przedmiotów użytkowych oraz Areta Szpura, Zosia Zborowska oraz Odeta Moro.

Projekt CSR Roku - Volkswagen Mali Ratownicy

Design Moto.pl - Jaguar F-Type SVR

Produkt finansowy roku: Opel Drive Plan