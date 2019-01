Watykan wystąpi na na igrzyskach olimpijskich? Stworzyli pierwszą drużynę

W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej w czwartek 10 stycznia zaprezentowano Athletica Vaticana, czyli pierwsze pełnoprawne stowarzyszenie sportowe w Watykanie. Na razie koncentrują się tylko na biegach.

W tym momencie zespół złożony jest z 60 członków. Są w nim szwajcarscy gwardziści, a także księża i zakonnice. Członkiem stowarzyszenia jest także 62-letni profesor, który na co dzień pracuje w Watykańskiej Bibliotece Apostolskiej. - Naszym największym marzeniem jest to, aby flaga Watykanu pojawiła się na paradzie podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich - twierdzi Podsekretarz Papieskiej Rady do spraw kultury prał. Melchor Sanchez de Toca.

Założenie stowarzyszenia jest jednak dopiero pierwszym krokiem. Wiadomo również, że pierwszym oficjalnym występem sportowców z Watykanu będzie bieg na 10 kilometrów, który odbędzie się w Rzymie już 20 stycznia.