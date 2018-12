MMA. Wierzbicki poznał rywala na gali FEN 23

Karta walk FEN 23:

Walka wieczoru:

70 kg, MMA: Mateusz Rębecki VS Daguir Imavov*

Karta główna:

120 kg, MMA: Marcin Zontek VS Marcin Sianos

77 kg, K-1: Łukasz Pławecki VS Dominik Zadora*

77 kg, MMA: Tymoteusz Łopaczyk VS Szymon Dusza

77 kg, K-1: Wojciech Wierzbicki VS Pawel Obozny

67 kg, K-1: Eliasz Jankowski VS Hubert Dylewski

70 kg, MMA: Łukasz Charzewski VS Adam Brzezowski

70 kg, K-1: Łukasz Kaczmarczyk VS Robert Rajewski

Karta wstępna:

77 kg, MMA: Kamil Kraska VS Mateusz Janur

61 kg, K-1: Bartosz Hassa VS Mariusz Lach

77 kg, K-1: Łukasz Kaleta VS Tomasz Zamysłowski

* stawką tych pojedynków będą pasy mistrzowskie federacji Fight Exclusive Night

