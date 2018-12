Akcja spod Nanga Parbat wyróżniona

27 stycznia 2018 roku Denis Urubko, Adam Bielecki, Jarosław Botor i Piotr Tomala ruszyli na akcję ratowniczą. Polska ekipa wystartowała z bazy pod K2, a jej celem było Nanga Parbat, gdzie utknęli Elisabeth Revol i Tomasz Mackiewicz.

Ratownicy wylądowali na wysokości obozu pierwszego, tj. około 4860 metrów. Ścianą Kinshofera (najtrudniejszy technicznie fragment drogi) Bielecki i Urubko dotarli do Francuzki znajdującej się na wys. ok. 6100 metrów. Duet podjął decyzję o rezygnacji z próby ratowania znajdującego się wyżej Mackiewicza i po kilku godzinach odpoczynku skupił się na bezpiecznym przetransportowaniu Revol do obozu pierwszego. To udało się 28 stycznia. To jedna z najbardziej spektakularnych akcji ratowniczych w historii.

Właśnie ten wyjątkowy wysiłek ratowników docenił American Alpine Club wyróżniając ich nagrodą im. Davida A. Sowlesa. Stworzona w 1981 roku nagroda jest przyznawana (od czasu do czasu) wspinaczom, którzy wyróżnili się bezinteresownym podjęciem ryzyka lub poświęceniem własnych górskich ambicji w celu niesienia pomocy innym alpinistom. Nagroda zostanie wręczona na początku marca 2019 roku na uroczystości w San Francisco - czytamy na portalu Wspinanie.pl.