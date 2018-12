kaviar100 3 godziny temu Oceniono 2 razy 2

To nie żaden wstyd się przyznać do depresji. W dzisiejszych czasach to zjawisko jest powszechne tylko ludzie się krępują i nie wiedzą co z tym zrobić. Tyson Fury się przyznał do tego był już na krawędzi samobójstwa. Brawo za odwagę Mamed!