Rekord Bielsko-Biała wśród 16. najlepszych drużyn Ligi Mistrzów

Drużyna z Bielska-Białej zremisowała swój ostatni mecz na Łotwie z CS Informatica Timisoara (1:1) i wygrała turniej na Łotwie. Zespół prowadzony przez Andrzeja Szłapę i Andreę Bucciola pokonał wcześniej Hohenstein-Ernstthall 5:1 i Nikars Ryga 7:0.

Awans do Elite Round to największy sukces Rekordu. Klub z Bielska-Białej trzeci raz walczył o awans do najlepszej szesnastki najważniejszych rozgrywek klubowych w Europie. Do trzech razy sztuka.

Losowanie Elite Round odbędzie się w piątek (12.10) w szwajcarskim Nyonie. Szesnaście drużyn zostanie rozlosowanych do czterech grup - po cztery drużyny w każdej. Turnieje Elite Round UEFA Futsal Champions League zostaną rozegrane w terminie 13-18 listopada. Do Final Four awansują zwycięzcy grup.

