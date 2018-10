Szachy. Niesamowita wygrana polskich szachistów nad Amerykanami

W środę Polska wygrała z reprezentacją Stanów Zjednoczonych 2,5 do 1,5. To historyczny sukces Polaków, bo Amerykanie to faworyci olimpiady szachowej w Batumi.

Jan Krzysztof Duda (MKS MOS Wieliczka), 20-letni arcymistrz szachowy z Wieliczki, wygrał z Fabiano Caruaną, topowym zawodnikiem na świecie. Aby wygrać partię Polak potrzebował aż 118 ruchów. Swój mecz wygrał także Kacper Piorun (KSz Stilon Gorzów Wlkp), a Radosław Wojtaszek (MTS Kwidzyn) i Jacek Tomczak (Akademia Szachowa Gliwice) zremisowali swoje spotkania. Turniej w Gruzji rozgrywany jest według systemu szwajcarskiego, a zwycięzca zostanie wyłoniony po 11 rundach zmagań. W olimpiadzie uczestniczy rekordowa liczba 186 drużyn. Na czym polega system szwajcarski? Rywalizacja polega na bezpośrednich pojedynkach pomiędzy uczestnikami. Z góry określa się liczbę rund, które należy rozegrać. Na rundę składają się bezpośrednie pojedynki (gry) rozgrywane jednocześnie. Dobór par przeciwników w kolejnych rundach zależy od wyników uzyskanych w poprzednich. Dobór par przeciwników zależy od wyników uzyskanych we wcześniejszych meczach. Czyli w kolejnych meczach grają ze sobą drużyny z takim samym, lub podobnym, dorobkiem punktowym. W czwartek Polacy, nowi liderzy turnieju, zmierzą się z Chińczykami, a więc bardzo wymagającym rywalem. Wcześniej Polacy pokonali Rosjan, Ukraińców i Francuzów. Natomiast w meczach z Azerbejdżanem i Armenią udało im się zremisować.