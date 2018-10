Najlepsi drwale z Europy w Katowicach!

Zmagania drwali ze Starego Kontynentu, którzy zademonstrują swoją siłę i sprawność w tych wyjątkowych zawodach, składają się z 4 konkurencji. Muszą one być ukończone jedna po drugiej, bez jakichkolwiek przerw. Ta wymagająca formuła zawodów (najbardziej ekstremalna ze wszystkich znanych w tej dyscyplinie sportu, która narodziła się w XIX wieku w Australii) sprawia, że rywalizacja staje się wyjątkowo emocjonująca. Najlepsi uczestnicy zakwalifikują się do światowego finału z cyklu Stihl Timbersports Champions Trophy.

Widowiskowy sport ekstremalny



Dlaczego zawody w cięciu i rąbaniu drewna na czas zyskują coraz większą popularność? Przede wszystkim chodzi o ich widowiskowość. Sportowcy niezwykle fachowo i precyzyjnie posługują się ostrymi jak brzytwa siekierami, dwumetrowymi piłami ręcznymi i pilarkami. Podczas rywalizacji zawodnicy mają do dyspozycji specjalne, sprowadzane aż z Australii, siekiery wytwarzane na indywidualne zamówienie przez zaledwie dwóch producentów. Do rąbania drewna używa się drewna topolowego pochodzącego z plantacji w Holandii. W konkurencjach, w których pojawiają się pilarki ręczne, wykorzystywana jest sosna wejmutka. Po zawodach, pocięte i porąbane drewno zostaje przeznaczone na opał lub do wytwarzania różnego rodzaju biodegradowalnych produktów.

Zawodnicy

Na co dzień zawodnicy startujący w Polsce w zawodach Stihl Timbersports,

są strażakami ochotniczej straży pożarnej. Dzięki szlifowaniu swoich umiejętności posługiwania się ciężkim sprzętem na potrzeby rywalizacji sportowej, mogą w codziennej pracy lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach zagrożenia życia.

Przed startem zawodnicy dbają o systematyczne doskonalenie techniki, jak również ćwiczenia wydolnościowe oraz trening na siłowni. Jak sami przyznają, w tym sporcie poza dynamiką i wydolnością organizmu kluczowa okazuje się precyzja i technika.

Wśród najlepszych zawodników z Europy zobaczymy dwóch Polaków: Michała Dubickiego i Jacka Groenwalda.



Michał jest mieszkańcem wielkopolskich Konar. W tym roku zadebiutował w Marsylii, zajmując 5. miejsce na ogólnoświatowych zawodach Champions Trophy. W tegorocznych mistrzostwach Polski Stihl Timbersports, w Koszęcinie zajął 3. miejsce. Michał jest strażakiem ochotniczej straży pożarnej.

Jacek pochodzi z Połczyna (woj. pomorskie). Jest srebrnym medalistą drużynowych mistrzostw świata w sportowym cięciu i rąbaniu drewna Stihl Timbersports,

(Lillehammer, 2017 r.), Mistrzem Polski z 2016 r., a także tegorocznym zwycięzcą zawodów Lion’s Trophy. Należy do niego również tytuł obecnego rekordzisty Polski w konkurencji Springboard. Jacek jest strażakiem ochotniczej straży pożarnej.

Zawody kobiet



Poza zmaganiami mężczyzn, w weekend w katowickim Spodku będzie można również śledzić rywalizację kobiet! W sobotę po raz pierwszy na terenie naszego kraju zostaną rozegrane zawody, w których do rywalizacji przystąpią najlepsze zawodniczki z Europy! Nas reprezentować będzie Julia Królik - pierwsza Polka profesjonalnie zajmująca się tym niezwykle wymagającym sportem ekstremalnym.

HARMONOGRAM ZAWODÓW STIHL, KATOWICE 2018



Sobota, 6 października

Godz. 11.00–17.00

Zawody kobiet – 7 zawodniczek: z Niemiec, Belgii, ze Szwajcarii, z Holandii, Francji

oraz Polski (Julia Królik)

Poland Trophy – pokazowe rozgrywki polskich zawodników w formule Champions

Trophy



11.00 – otwarcie zawodów, przedstawienie zawodników

11.15 – ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW

11.15–12.15 – runda wstępna (mężczyźni)

12.15–12.45 – Stock Saw (kobiety)

13.30–14.15 – ćwierćfinały (mężczyźni)

14.15–14.45 – Underhand Chop (kobiety)

15.00–15.30 – półfinały (mężczyźni)

15.30–16.00 – Single Buck (kobiety)

16.00–16.15 – mały finał (mężczyźni)

16.30 – finał ( mężczyźni)

17.00 – dekoracja zwycięzców – mężczyźni oraz kobiety

Niedziela, 7 października



Godz.11.00–17.15

European Trophy – najlepsi zawodnicy z Europy (Polacy: Michał Dubicki, Jacek

Groenwald)

11.00 – ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW

11.00–13.00 – runda wstępna

13.30–14.30 – 1/8 finału

15.15–15.45 – 1/4 finału

16.15–16.30 – półfinał

16.50–17.00 – mały finał

17.00–FINAŁ

17.15 – dekoracja zwycięzców

Miejsce zawodów: Spodek, MCK Katowice