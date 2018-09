Paweł Wilkowicz redaktorem naczelnym Sport.pl

Od pięciu lat w Sport.pl spełniałem dziennikarskie marzenia, mogąc zawsze liczyć na pomoc zespołu. A to jest zespół naprawdę przez duże Z – z atmosferą jakiej nie ma nigdzie indziej. I teraz przyszedł czas, żebym to ja pomógł. Tak to zadanie traktuję: chcę pracować tak, żeby wszyscy w Sport.pl szli w górę, rozwijali się, budowali swoją markę. I żeby nasz czytelnik i widz to czuł, a Sport.pl był miejscem, do którego chce się wracać - mówi Paweł Wilkowicz.

- Paweł Wilkowicz to dla mnie po prostu najlepszy multimedialny dziennikarz w Polsce. Jest autorytetem i wzorem dla młodszych kolegów. W Sport.pl będzie też w dalszym ciągu gwarancją jakości serwisu - komentuje Marcin Gadziński, dyrektor zarządzający Gazeta.pl.

Paweł Wilkowicz jest jednym z najlepszych i najczęściej nagradzanych polskich dziennikarzy sportowych. Od 2013 roku pracuje w redakcji serwisu Sport.pl, a od 2015 roku prowadzi program „Wilkowicz Sam na sam”, czyli cykl najlepszych wywiadów sportowych w polskim internecie.

Od ponad 10 lat Paweł Wilkowicz jest przy wszystkich wydarzeniach ważnych dla polskiej reprezentacji piłkarskiej. Relacje dla Sport.pl z igrzysk w Soczi, mundialu w Brazylii oraz poruszający wywiad z Justyną Kowalczyk przyniosły mu drugie miejsce w plebiscycie na dziennikarza roku Grand Press 2014. W 2017 roku został nagrodzony prestiżową Nagrodą im. Bohdana Tomaszewskiego dla najlepszego dziennikarza sportowego. Jest również autorem autoryzowanej biografii Roberta Lewandowskiego pt. „Nienasycony”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Agora.

Sport.pl to jeden z najpopularniejszych serwisów sportowych w polskim internecie – według badania Kantar Millward Brown, jest pierwszym serwisem, który przychodzi do głowy użytkownikom portali sportowych (tzw. top-of-mind), a także jedną z trzech najczęściej spontanicznie wymienianych marek serwisów sportowych. Ambasadorami Sport.pl byli dotychczas Grzegorz Krychowiak, Joanna Jędrzejczyk i Kamil Grosicki.

Redakcja Sport.pl na bieżąco relacjonuje największe sportowe wydarzenia. W 2018 r. w serwisie dostępne były m.in. relacje i ekskluzywne materiały z piłkarskich mistrzostw w Rosji, które współtworzyli korespondenci z mundialu. Najważniejsze informacje sportowe można znaleźć na stronach głównych Sport.pl i Gazeta.pl, w aplikacji Sport.pl LIVE oraz w mediach społecznościowych (m.in. na Facebooku, Instagramie, Twitterze i Snapchacie). Dodatkowo, na kanale Sport.pl na YouTube dostępne są wyjątkowe materiały wideo i programy tworzone przez redakcję serwisu.