Niesamowity rekord polskiego płetwonurka

Krzysztof Starnawski zszedł na głębokość 303 metrów w jeziorze Garda w północnych Włoszech. - To nawet nie przypadek, dlatego że akurat przed nurkowaniem ktoś wspomniał, że wchodzą dwa filmy o Dywizjonie 303 i stwierdziliśmy: to w takim razie jeśli już planujemy w okolicach trzystu, to czemu nie zrobić tego 303, tak na pamiątkę dla rodaków z dawnych lat - mówił nurek w RMF.

- Nurkowanie trwało siedem godzin, wiec bardzo łatwo wpaść w hipotermię, wychłodzenie, w związku z tym używałem ogrzewania do podniesienia temperatury ciała, używałem specjalnego ogrzewania elektrycznego. Samo nurkowanie nie było dość trudne, bo kończyło moją dwumiesięczną podróż po Europie, gdzie zajmowałem się eksploracją jaskiń. I wiele tych nurkowań wcześniejszych było w pewnym sensie nawet trudniejszych, chociaż nie tak spektakularnych, wiec one mnie dobrze przygotowały do tego nurkowania - dodał.

50-letni Starnawski jest kolekcjonerem rekordów świata. W 2011 roku zszedł z zamkniętym obiegiem na 283 metry. W październiku 2012 ustanowił rekord Polski nurkując na głębokość 223 m w podwodnej jaskini w Hranickiej propasti, ustanawiając nowy rekord Polski. Sześć lat później zszedł w tym samym jeszcze niżej, na 404 metry i tym samym okazało się, że to najgłębsza podwodna jaskinia świata.

W nurkowaniu z obiegiem zamkniętym wykonuje się wydech do tzw. pętli oddechowej, w której gaz jest oczyszczany z dwutlenku węgla. To powoduje, że zużycie gazów jest znacznie mniejsze niż jak przy nurkowaniu na aparatach o obiegu otwartym.