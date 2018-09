Gracze w Petanque pomogli zatrzymać nożownika w centrum Paryża

Petanque, to typowo galijska dyscyplina sportu, w którą gra ponad 20 milionów Francuzuów. Okazało się jednak, że grupa przyjaciół wybierająca się do parku, by zagrać w Petanque, znalazła się w środku wielkiego zamieszania w centrum Paryża.

Około godziny 23 w niedzielę Afgańczyk zaatakował siedem osób w centrum Paryża. Napastnik używał długiego, kuchennego nożna, którym ranił m.in dwóch turystów. Jak informuje, francuska policja, cztery ofiary są w stanie ciężkim, a jedna nawet w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Bule zatrzymały zamachowca

- Młode dziewczyny i młodzi chłopcy biegli w naszym kierunku, krzyczeli: "ostrożnie, ostrożnie, on ma nóż" - relacjonowali agencji The Associated Press.

Trójka przyjaciół zobaczyła całe zamieszanie, wyjęła prawie kilogramowe kule, przygotowane do gry w Petanque, a po chwili ponad 30 sztuk poleciało na nożownika. Afgańczyk stracił równowagę i upadł na ulicę.

Młodzi ludzie rzucili się na napastnika, obezwładnili go i poczekali na przyjazd policji. W poniedziałek francuski minister spraw wewnętrznych Gerard Collomb docenił nawet na Twitterze ich odwagę i sposób reakcji.

Paryscy gracze w petanque byli chwaleni za swój czyn, a władze francuskie wszczęły śledztwo w sprawie usiłowania morderstwa. Na Twitterze francuski minister spraw wewnętrznych Gerard Collomb pochwalił nawet ich "odwagę i sposób reakcji".

- Nie myślałem wtedy o tym, że nie jesteśmy Supermenami i, że jak zostaniemy ugodzeni nożem, to możemy umrzeć. Mieliśmy jednak broń, tak jak on.

