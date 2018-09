Kristina Vogel sparaliżowana. Dramat dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej

- Co za gówno, nic innego nie da się o tym powiedzieć. Jakby tego nie próbować ująć, nie mogę już chodzić - przyznała w rozmowie z magazynem "Der Spiegel" załamana Vogel. - Muszę się z tym pogodzić. Im szybciej to zrobię, tym łatwiej będzie mi to zaakceptować - dodała.

Zawodniczka w czerwcu doznała poważnego wypadku podczas treningu. Jadąc z prędkością 60 km/h, zderzyła się z kolarzem z Holandii. Mężczyzna z całego zajścia wyszedł bez poważniejszych obrażeń.

Vogel jest najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii kolarstwa torowego. Oprócz dwóch tytułów mistrzyni olimpijskiej, wywalczonych w Londynie i Rio de Janeiro, zdobyła jedenaście złotych medali mistrzostw świata.