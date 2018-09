Sukces polskiego golfisty. Gradecki wygrał turniej ligi Pro Golf Tour

- Jestem niezwykle zadowolony z mojego występu na tym turnieju. Czuję, że jestem w bardzo dobrej formie. Przez wszystkie dni turnieju, od pierwszego do ostatniego dołka w rywalizacji zachowałem powtarzalność, która pozwoliła mi na osiągnięcie dobrego wyniku i zwycięstwo. O wygraną nie było łatwo, grałem z bardzo dobrymi zawodnikami - dwóch z pięciu moich przeciwników w rundach pucharowych było przed tym turniejem wyżej ode mnie w klasyfikacji generalnej Pro Golf Tour. Niezwykle trudna była też rywalizacja w finale, ale birdie na dwóch ostatnich dołkach dało mi zwycięstwo w całym turnieju - powiedział Mateusz Gradecki.

Mateusz Gradecki rozegrał znakomite zawody, przechodząc jak burza przez dwie pierwsze rundy turnieju, w których zawodnicy rywalizowali najmniejszą liczbą uderzeń, potrzebną do rozegrania 18 dołków (tzw. stroke play). Łącznie po dwóch pierwszych dniach rywalizacji Mateusz Gradecki zanotował wynik 14 uderzeń poniżej par i prowadził w turnieju przewagą czterech uderzeń nad następnym zawodnikiem. O dobrej formie sportowej Mateusza Gradeckiego może świadczyć imponująca liczba 15 birdie - dołków, które Mateusz osiągnął mniejszą o jeden niż zakładana liczbą uderzeń (tzw. par).

Kolejne rundy rozgrywano już systemem pucharowym, w których Gradecki pokonywał kolejno trzech reprezentantów gospodarzy: Daniela Wunche, Jonasa Kolbinga i Martina Keskari. W półfinale Gradecki zwycięsko wyszedł z pojedynku z reprezentantem Czech Ondrejem Lieserem i mógł przygotowywać się do finałowego meczu. Za zwycięstwo w turnieju Mateusz otrzyma 5400 punktów do rankingu Order of Merit, czyli klasyfikacji generalnej Pro Golf Tour.

Mateusz Gradecki cały czas utrzymuje się w czołówce Order of Merit. Przed turniejem w Neu Ulm zajmował w niej 8 miejsce. Nagrodą dla najlepszej piątki golfistów całego sezonu Pro Golf Tour jest możliwość gry w przyszłorocznej edycji European Challenge Tour - drugim pod względem prestiżu poziomie rozgrywek europejskiego golfa, aby to osiągnąć Mateusz Gradecki powinien zająć co najmniej piąte miejsce w klasyfikacji Order of Merit. Po zakończeniu turnieju w Ulm w tegorocznym sezonie Pro Golf Tour do rozegrania pozostają jedne zawody - od 24 do 26 września w Adendorf w Niemczech.