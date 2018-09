Ogromne straty Nike! Nowa kampania uderzyła w firmę

Zawodnik futbolu amerykańskiego Colin Kaepernick zasłynął z klęczenia podczas hymnu przed meczami NFL. Zachowanie gracza było jego protestem przeciwko uprzedzeniom rasowym w USA, co skończyło się dla niego wykluczeniem z profesjonalnego sportu. Kaepernick od 2017 roku nie może znaleźć klubu i jak sam twierdzi, spowodowane jest to jego walką z rasizmem.

Teraz zawodnik został ogłoszony twarzą najnowszej edycji kampanii "Just Do It", która będzie nawiązywać do jego protestu. "Uwierz w coś, nawet jeśli oznacza to poświęcenie wszystkiego" - brzmi hasło na plakacie zapowiadającym kampanię.

Pomysł zatrudnienia Kaepernicka nie spodobał się jednak wielu klientom marki. W mediach społecznościowych coraz popularniejsze są hasztagi #BoycottNike i #JustBurnIt, które nawołują do bojkotowania produktów firmy i ich publicznego palenia.

Nike całą sytuację odczuło także poważnie na giełdzie, gdzie we wtorek straciło 4 miliardy dolarów. Akcje firmy wciąż tracą na wartości i nie wiadomo, jak długo utrzyma się jeszcze tendencja spadkowa.