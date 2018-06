Trzy medale Polaków w pierwszym dniu finałów basenowych mistrzostw świata we freedivingu

Podczas rozgrywanych właśnie Basenowych Mistrzostw Świata we Freedivingu 12-osobowa Reprezentacja Polski odnosi ogromne sukcesy. Polacy zawojowali kwalifikacje, w których wywalczyli łącznie 17. miejsc startowych w finałach, najwięcej ze wszystkich reprezentacji narodowych.

Freediving to inaczej nurkowanie swobodne. Jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin sportowych w Europie. Uwagę widzów przykuwa wciąż przesuwana granica możliwości ludzkiego ciała i umysłu. Podczas Mistrzostw Świata rozgrywane są trzy dyscypliny: nurkowanie na wstrzymanym oddechu bez płetwy (dynamic no fins DNF), nurkowanie na wstrzymanym oddechu w płetwach (dynamic with fins DYN), statyczne wstrzymanie oddechu (static apnea STA). W zawodach rozgrywanych w Belgradzie bierze udział 125 zawodników z całego świata, do finałów trafia 12 najlepszych zawodniczek i zawodników kwalifikacji, którzy startują w dwóch seriach: ważniejszej A (6 najlepszych wyników z kwalifikacji) i B (kolejna najlepsza szóstka zawodów).

Już pierwszy finałowy dzień przyniósł Polskiej reprezentacji medale. Starty rozpoczęły się od finałów B, gdzie Polskę reprezentowali Karol Karcz oraz Michał Dąbrowski. Karol przepłynął 127 m, Michał 166 m. W finale B kobiet Justyna Nowak osiągnęła wynik 138 m.

W finale A mężczyzn wzięli udział najlepsi zawodnicy świata. Najlepszy okazał się Mateusz Malina, który po raz trzeci z rzędu sięgnął po złoty krążek Mistrzostw Świata w DNF.

- Jestem szczęśliwy. – powiedział tuż po finale Mateusz Malina. - Trzeci raz z rzędu zdobyłem mistrzostwo świata w swojej koronnej dyscyplinie i dodatkowo przepłynąłem najdłuższy w historii dystans bez płetw na basenie olimpijskim i to z zapasem. Dzisiejszy start po raz kolejny udowodnił mi, że limity są tylko w naszych głowach.

Następnie na starcie stawiły się najlepsze freediverki Świata. Złudzeń rywalkom nie pozostawiły Polki. Magdalena Solich-Talanda przepłynęła pod wodą najdłuższy dystans: 178 m i tym samym obroniła tytuł Mistrzyni Świata zdobyty w 2016 roku w fińskim Turku.

- Nie łatwo jest startować z pozycji lidera – podsumowała przedstartowe emocje Magdalena Solich-Talanda. - Tu w Belgradzie są naprawdę sprzyjające warunki, na pływalni woda o temperaturze 24 stopni, którą bardzo lubię. Po przebrnięciu eliminacji nie pozostało nic innego jak dać z siebie wszystko w finałach. Nurkowanie było przyjemne. Z nadzieją czekam by wystartować w nurkowaniu w płetwie.

Ze srebrnym krążkiem Mistrzostw Świata w DNF do Polski wróci Julia Kozerska, która dwa lata temu wywalczyła w Turku brąz.

- Nurkowanie poszło całkiem gładko i było wyjątkowo przyjemne – powiedziała Julia Kozerska. - Niestety, w związku z brakiem dnia przerwy między eliminacjami a finałami (dzień wcześniej startowałam w statyce) nie udało mi się wypocząć na tyle by przepłynąć w pełni satysfakcjonujący mnie dystans. Niemniej jednak cieszę się z Wicemistrzostwa Świata!



Kolejne freediverskie emocje przed nami. W piątkowych finałach w nurkowaniu na wstrzymanym oddechu w płetwach (lub monopłetwie) wystartuje 7-reprezentantów Polski. Trzymamy kciuki za kolejne medale.

Starty śledzić można na Youtube lub przez Facebook na kanale Extreme.

Początek transmisji o 8.50

Sponsorami Reprezentacji Polski we Freedivingu są: Bandi Cosmetics i Recevent. Kadra przygotowywała się na pływalni olimpijskiej Via Sport w Jaworznie.

Podsumowanie wyników Polaków w nurkowaniu bez płetw na MŚ:

1. miejsce wśród kobiet: Magdalena Solich-Talanda

2. miejsce wśród kobiet: Julia Kozerska

8. miejsce wśród kobiet: Justyna Nowak

1. miejsce wśród mężczyzn: Mateusz Malina

7. miejsce wśród mężczyzn: Karol Karcz

8. miejsce wśród mężczyzn: Michał Dąbrowski