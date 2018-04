Gorzkie słowa Urubki o wyprawie z Polakami. "Straciłem pół roku życia"

Na przełomie lutego i marca Krzysztof Wielicki zakończył Narodową Zimową Wyprawę na K2. Powodów było kilka m.in. złe prognozy pogody oraz zagrożenie lawinowe. K2 to jedyny niezdobyty zimą ośmiotysięcznik.

Denis Urubko opuścił bazę wcześniej. W ostatnim etapie wyprawy wywołał najwięcej kontrowersji. Bez porozumienia z kierownictwem na własną rękę spróbował pierwszego w historii zimowego ataku szczytowego na K2. Jeden z najwybitniejszych himalaistów po drodze odmówił kontaktu z kierownikiem. Teraz udzielił obszernego wywiadu serwisowi Interia.pl i podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi ostatniej wyprawy.

- Pozostały we mnie mieszane uczucia. Z jednej strony jest przyjaźń z Adamem Bieleckim i Marcinem Kaczkanem, piękne widoki, trudne warunki, kiedy ruszyłem sam na górę, jest akcja ratunkowa na Nanga Parbat z Adamem, Piotrem Tomalą i Jarosławem Botorem. Są zatem dobre wspomnienia, ale mam też nieustające przekonanie, że straciłem pół roku ze swojego życia. Wiele czasu poświęciłem na trening, oddalając na dalszy plan inne obowiązki, mniej czasu spędzałem z dziećmi... Chciałbym to, co było złe przy okazji wyprawy na K2 wyrzucić z głowy jak najszybciej - mówi Denis Urubko.

Kazach z polskim paszportem zdradził także plany na przyszłość.

- W przyszłym roku będę dwukrotnie w Karakorum, na wiosnę i w lecie. Za dwa - trzy lata chcę też wrócić do himalaizmu zimowego, najpewniej będę celował w Broad Peak i K2. Zamierzam się rozwijać, jeździć wspólnie na wyprawy z dobrymi ludźmi i wspinaczami, może z Adamem Bieleckim, może z moimi przyjaciółmi z Włoch, żeby krok po kroku poprawiać swoje umiejętności i móc spełniać kolejne górskie marzenia - zakończył.

W środę nakładem Wydawnictwa Agora i Mountain Quest ukazało się wznowienie książki „Skazany na góry”. To zapis drogi Denisa Urubko na światową scenę alpinizmu, a jednocześnie prezentacja zupełnie odmiennego podejścia do wspinaczki i do życia w ogóle.