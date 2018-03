Elisabeth Revol odpowie na krytykę. Przekazała dowody na to, że zdobyła szczyt Nanga Parbat

Przypomnijmy, że na początku 2018 roku Elisabeth Revol i Tomasz Mackiewicz zaatakowali szczyt Nanga Parbat. Podczas wyprawy polski himalaista zginął, a po Francuzkę trzeba było wysłać ekipę ratunkową. Himalaistkę uratowali Denis Urubko i Adam Bielecki.

Po tym, jak Revol została uratowana i sprowadzona do bazy, himalaistka zdradziła, że wspólnie z Mackiewiczem zdobyła ośmiotysięcznik. Później potwierdził to również Bielecki, któremu Revol zdradziła to tuż po akcji ratunkowej. Mimo tego, wiele osób wciąż twierdzi, że polsko-francuska para szczytu nie zdobyła, a podawane informacje są nieprawdziwe. 38-latka postanowiła odpowiedzieć na zarzuty i krytykę w jej kierunku. - Zdecydowała się na opowiedzenie całej historii, pokazanie materiałów i dowodów Lindsayowi Griffinowi.

Griffin to wspinacz i autor wielu książek o alpinizmie i himalaizmie. Obecnie współpracuje z "American Alpine Journal". Wcześniej wielokrotnie był członkiem komisji i stowarzyszeń himalaistów. To on będzie autorem tekstu, który ma udowodnić to, że Revol i Mackiewicz zdobyli szczyt.

Francuzka aktualnie przechodzi proces rehabilitacji po wydarzeniach z Nangi, i nie chce zdradzać więcej szczegółów dotyczących zapowiedzianego materiału. - Potrzebuję jeszcze czasu, aby na spokojnie o tym mówić. Najpierw muszę wrócić do zdrowia - komentuje himalaistka.