Derby Kłusaków i Patryk Vega na wrocławskich Partynicach

Tor Partynice (Tor Partynice)

W ostatnim dniu wyścigowym przed dłuższą przerwą, 24 czerwca na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice rywalizowały araby, kłusaki francuskie i folbluty. W najważniejszej gonitwie dnia zaprzęgów kłusaczych - Derby - triumfował Elak Vasterbo z Czech. Uwagę publiczności poza końmi przykuwali również filmowcy z ekipy Patryka Vegi, którzy podczas zawodów kręcili sceny do najnowszego filmu reżysera pt. "Plagi Breslau". W lipcu wyścigi przenoszą się do Sopotu, na kolejny dzień wyścigowy we Wrocławiu przyjdzie nam czekać do 29 lipca.

