Rob Gronkowski nową gwiazdą WWE? John Cena uważa, że to znakomity pomysł

The Sun informuje, że czas Roba Gronkowskiego w futbolu amerykańskim powoli dobiega końca. Zawodnik ma coraz gorsze statystki i jest blisko podjęcia decyzji o końcu kariery oraz zmianie zawodu. Brytyjska prasa twierdzi, że Amerykanin polskiego pochodzenia może trafić do WWE, czyli największej na świecie federacji wrestlingu.

16-krotny mistrz świata oraz aktor występujący Hollywood - John Cena został zapytany przez ESPN o ewentualną przyszłość Gronkowskiego. - Myślę, że byłby świetną supergwiazdą WWE. Naprawdę. Wierzę, że ma w sobie tę niewiarygodną energię i potrafi ją pokazać w ringu - mówi John Cena.

Gronkowski ma już za sobą mały debiut w WWE i to na największej ze scen, czyli na Wrestlemanii, która odbyła się w 2017 roku. Na największej gali w roku Gronkowski pojawił się w ringu by pomóc Mojo Rawley'owi wygrać "Andre the Giant Battle Royal"