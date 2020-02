Brutalny nokaut łokciem! Niesamowita reakcja sędziego. Uratował zawodnika [WIDEO]

Co to był za nokaut! I co to była za błyskawiczna reakcja sędziego! Kambodżanin So Sovarrathana na gali tajskiego boksu znokautował brutalnie Neymara, zawodnika z Tajlandii. Gdy zawodnik padał na matę, fantastyczną reakcją popisał się sędzia ringowy.

