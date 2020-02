Michał Materla wystąpi na gali KSW 53. Polaka czeka trudna przeprawa

Michał Materla (27-7, 9 KO, 12 Sub), były mistrz KSW, wróci do klatki już 21 marca na łódzką galę KSW 53. W Atlas Arenie rywalem Polaka Patrik Kincl (22-9, 10 KO, 6 Sub), będzie czołowy czeski zawodnik.

REKLAMA

mat. organizatora

REKLAMA