"Irański Hulk" zadebiutuje w MMA! Już ogłosił informację swoim fanom. Może trafić do Fame MMA!

Sajad Gharibi ma 186 centymetrów wzrostu i waży prawie 180 kilogramów. Podnosi ciężary, ale sztuki walki nie są mu obce, w przeszłości uprawiał zapasy. W zeszłym roku mówiono również o możliwym debiucie w KSW. Irańczyk opublikował na Instagramie post, w którym ogłosił, że nawiązał współpracę z jedną z organizacji.

- Nie muszę sobie nic udowadniać. Może przez to nie jest obecny w cyberprzestrzeni. Wolę sprawdzić się w ringu, w którym moi rywale zdobędą pamiątkę w postaci mojego ciosu. "Irański Hulk" jest jedyny w swoim rodzaju... Mam to we krwi, a w połączeniu z ciężką pracą, zamierzam stać się największym wyzwaniem dla każdego rywala. Wkrótce dowiecie się więcej o mojej współpracy ze światowymi organizacjami. Hulk powrócił! - napisał Gharibi.

Trudno określić, o którą organizację chodzi. Być może o Fame MMA, z władzami którego spotkał się już w przeszłości, o czym informował sam właściciel federacji, Wojtek Golla.