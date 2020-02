Były zawodnik MMA może wylecieć z policji! Wykorzystał jedną z technik podczas zatrzymania [WIDEO]

Jerald Williams to były zawodnik MMA. W zawodowej karierze stoczył on cztery walki, z których wygrał trzy, a jedną przegrał. Amerykanin ostatni pojedynek stoczył w grudniu 2012 roku na gali Bellatora. Williams kariery w MMA jednak nie zrobił i obecnie pracuje w policji.

REKLAMA

Jedna z niedawnych interwencji Amerykanina w Chicago trafiła do tamtejszych mediów. Pełniący służbę Williams zmuszony był do zatrzymania mężczyzny. Do wykonania tej czynności były zawodnik MMA użył suplesu, czyli ofensywnego chwytu ze sztuk walki polegającego na podniesieniu rywala i obaleniu go na ziemię.

Pech chciał, że obalony przez Williamsa mężczyzna uderzył głową o krawężnik. Amerykanin został na razie zawieszony w czynnościach służbowych i czekać będzie na wynik postępowania. Williamsowi zarzucane jest przekroczenie uprawnień, jednak wiele zależeć będzie od tego, jak zachowywał się zatrzymywany mężczyzna. On sam twierdzi, że nie atakował policjanta, który jest zupełnie odmiennego zdania.