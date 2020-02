Conor McGregor: 100 milionów dolarów za to, że pobiję tego idiotę? Dlaczego?

31-letni Chabib Nurmagomiedow to obecnie największa gwiazda UFC. Mistrz wagi lekkiej stoczył 28 walk i wszystkie wygrał. W lipcu 2019 roku pokonał Dustina Poiriera, a w kwietniu zmierzy się z Tonym Fergusonem (25-3). Reprezentant Dagestanu jednak wciąż jest pytany o potencjalny rewanż z Conorem McGregorem, którego pokonał w listopadzie 2018 roku. Plotkuje się, że szejkowie z Arabii Saudyjskiej są gotów wyłożyć rekordowe sto milionów dolarów za tę walkę.

- Dlaczego miałbym potrzebować takich pieniędzy? Jest tak wiele organizacji charytatywnych. Na przykład jest piłka nożna dla niewidomych, jest też sambo. Pozwólcie UFC dać te pieniądze na takie organizacje jeśli nie wiedzą, co z nimi zrobić. Oferta 100 milionów dolarów za to, że pobiję tego idiotę? Nie sądzę, żeby było to racjonalne - powiedział Chabib cytowany przez portal mmajunkie.com.

Mistrz wagi lekkiej dodał: - Wszyscy widzieli, co stało się w oktagonie. Kontrolowałem walkę na każdym kroku, zrobił mu wszystko co chciałem. On się poddał, więc jak możemy omawiać potencjalny rewanż? Teraz skupiam się tylko i wyłącznie na Tonym Fergusonie.

