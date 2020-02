Chabib Nurmagomiedow może zarobić 150 milionów! Dwie hitowe walki

Ojciec mistrza UFC w wadze lekkiej, Abdulmanap Nurmagomiedow, mówił niedawno w wywiadzie dla RIA Novosti o kwocie, jaka skusiłaby jego syna do kolejnych walk. - Dajcie nam 100 milionów dolarów. Dzień po walce z Fergusonem dajcie nam tę kwotę. Skoro Dana White tak bardzo potrzebuje tego rewanżu, to zrobi to za takie pieniądze - zapewniał.

REKLAMA

Oferta opłacenia walk Chabiba Nurmagomiedowa pojawiła się z Arabii Saudyjskiej. "Saudyjczycy chcieliby zorganizować w Rijadzie walki Rosjanina z McGregorem i... Floydem Mayweatherem Jr. Za każdy z tych pojedynków gwarantują mu wypłatę na poziomie 75 mln funtów" - poinformował brytyjski dziennik "The Sun".

Ali Abdelaziz, czyli agent gwiazdy MMA odbył już pierwsze ważne spotkania w sprawie pojedynków. Nie wiadomo jednak nic o ich szczegółach, ani terminach.