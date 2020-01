Kapitalny powrót Conora McGregora do klatki. Błyskawiczny, efektowny nokaut! [WIDEO]

bobaa 2 godziny temu Oceniono 4 razy 0

Trzeba mieć poprzestawianie w głowie żeby emocjonować się czymś takim. Zwichrowane mózgi. Jeden koło nie wie gdzie się znajduje, drugi odskakuje do niego i usiłuje go dobić (fachowe określenie z serwisów sportowych), a trzeci (sędzia) przypatruje się temu z bliska czekając aż pokaże się więcej krwi. A pozostali płacą za to mordobicie gruba kasę. Taka „walka” odbywa się codziennie na ulicach miast świata, a policja goni bandytów. A tutaj się za to płaci. Chory, chory świat...