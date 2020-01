Pracownica widowiskowo obezwładniła złodzieja! Prezes UFC oferuje jej pracę [WIDEO]

Dana White jest znany ze swojej aktywności w mediach społecznościowych. Prezes UFC często komentuje różne sytuacje spoza świata MMA. Tak stało się i tym razem.

REKLAMA

Niedawno furorę w sieci robił filmik, na którym widać, jak pracownica centrum handlowego bezpardonowo rozprawia się z uciekającym ze sklepu złodziejem. Kobieta przez chwilę szarpie się z uciekinierem, a następnie go przewraca, dzięki czemu daje czas ochronie na reakcję.

Jak się okazało, kobieta z powodu tej akcji została zwolniona z pracy. O wszystkim dowiedział się Dana White, który postanowił wynagrodzić jej stratę zatrudnienia.

- To jest Summer. Powstrzymała złodzieja przed ucieczką ze sklepu BestBuy na Hawajach i została za to zwolniona. Lecę do niej w ten weekend, żeby wręczyć bilety na walkę McGregor vs Kowboj. Chcę, aby dla mnie pracowała! Summer, przygotuj się na najlepszy weekend swojego życia!” - zapowiedział prezes UFC.

Więcej o MMA przeczytasz na portalu InTheCage.pl