Free Fight Federation 2. Piotr Świerczewski kontra Greig Collins. Gdzie i o której godzinie obejrzeć transmisję gali? TV, stream online, na żywo, 21.12

Piotr Świerczewski to 70-krotny reprezentant Polski. Karierę piłkarską zakończył w 2010 roku. Grał we Francji, Anglii i Japonii. Po zawieszeniu butów na kołku pracował jako trener m.in. w Zniczu Pruszków i ŁKS-ie. Teraz Świerczewski chce spróbować swoich sił w MMA. 21 grudnia w Zielonej Górze na gali Free Fight Federation II 47-latek zmierzy się z Gregiem Collinsem, który brał udział w pierwszej edycji gali FFF. Specjalista od tuningowania samochodów, znany z programu "Odjazdowe bryki braci Collins", przegrał wówczas na punkty z tancerzem Rafałem „Tito” Krylą.

- Kiedyś spotkałem się z Gregiem. Doszło między nami do sympatycznej wymiany zdań. On zaprosił mnie do walki, ale traktowałem to z przymrużeniem oka, śmiałem się. Myślałem, że nigdy do tego nie dojdzie, ale mam duszę sportowca, serce do walki i lubię wyzwania, więc przyjąłem zaproszenie - zdradził Świerczewski w rozmowie z Polsatem Sport.

W karcie walk FFF 2 znalazło się w sumie 7 pojedynków. W klatce zobaczymy m.in. Dariusza "DJ Decksa" Działka. Pawła "Trybsona" Trybałę czy Damiana "Resta" Osytka.

FFF 2. Karta walk

Piotr Świerczewski vs Greg Collins

Dariusz "DJ Decks" Działek vs Tomasz Słodkiewicz

Paweł "Trybson" Trybała vs Damian Kostrzewa

Patrycja "Lady Squat" Zahorska vs Karolina "Way of Blonde" Brzuszczyńska

Rafał „Tito” Kryla vs Damian "Rest" Osytek

Filip Bątkowski vs Hubert Sulewski

Justyna Haba vs Klaudia Pawicka

Transmisję gali FFF 2 obejrzymy na antenach: Polsatu Sport (od godz. 19:00) oraz Polsatu (od 20:05). Przebieg zielonogórskiej gali będzie można śledzić też w Internecie - poprzez platformę Ipla.