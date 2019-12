"Rosyjski olbrzym" zadebiutuje na gali FEN 27. Trudne zadanie Polaka

Kiser wszystkie swoje 10 zwycięstw zanotował przed czasem ośmiokrotnie nokautując swoich przeciwników i dwukrotnie ich poddając. Fighter z Orenburga może pochwalić się pięcioma kolejnymi zwycięstwami przed czasem i tylko jedno z nich wyszło poza pierwszą rundę. Co bardzo ważne – Kiser wszystkie te pojedynki stoczył w 2019 roku. Jego ostatnią „zdobyczą” jest Shamil Shmulev, którego znokautował po niespełna trzech minutach walki.

REKLAMA

Świetna walka olimpijczyków w KSW. "Jak byłbyś tak rozbity, to on by cię wyłączył" [KULISY WALKI]

Sianos spośród czterech zwycięskich walk na zawodowstwie wszystkie skończył w ten sam sposób – nokautując swoich rywali. O sile jego prawej ręki przekonał się Marcin Zontek, który jeszcze w pierwszej odsłonie musiał uznać wyższość polskiego kolosa i padł na deski, a w konsekwencji przegrał pojedynek. Wcześniej Sianos stoczył krwawy bój z Grzegorzem Cieplińskim i już w premierowej odsłonie rozprawił się z Mateuszem Łazowskim.

KARTA WALK FEN 27:

70,3 KG, MMA: Mateusz Rębecki VS Magomed Magomedov *

93,0 KG, MMA: Wojciech Janusz VS Adam Kowalski

120,2 KG, MMA: Marcin Sianos VS Aleksey Kiser

56,7 KG, MMA: Katarzyna Lubońska VS Eva Dourthe

61,2 KG, MMA: Sebastian Romanowski VS Vilson Junior

70,0 KG, K-1: Marcin Parcheta VS TBA

77,1 KG, MMA: Kamil Gniadek VS Michał Balcerczak

93,0 KG, MMA: Michał Gutowski VS Łukasz Sudolski

61,2 KG, MMA: Patryk Trytek VS Mariusz Joniak

77,1 KG, MMA: Jacek Jędraszczyk VS Samuel Vogt

* Walka o pas mistrzowski

Kup bilet VIP na galę FEN 27 w Szczecinie na portalu: www.eventim.pl.