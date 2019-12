Co za akcja w UFC! Niszczycielska technika użyta drugi raz w historii! [WIDEO]

- O mój Boże, on to ma, on to ma! - krzyczał podekscytowany spiker, kiedy Bryce Mitchell wykręcał ciało Matta Saylesa podczas gali UFC on ESPN 7 w Waszyngtonie. Twister jest jedną z najbardziej bolesnych technik poddawania w MMA ze względu na nacisk wywierany na szyję i kręgosłup. Właśnie taką akcją Amerykanin zakończył sobotnią walkę. Zresztą zobaczcie sami:

Po raz pierwszy w UFC za pomocą tej techniki wygrał Chan Sung Jung. Koerański Zombie poddał w taki sposób Leonarda Garcię na gali UFC Fight Night 24, która odbyła się 26 marca 2011 roku. A więc ponad osiem lat temu.

Mitchell może pochwalić się bilansem walk bez ani jednej porażki. Od czasu debiutu w MMA (2015 r.) wygrał 12 walk z rzędu, w tym aż dziewięć przez poddanie.

