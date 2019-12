Znamy termin kolejnej gali KSW. Wraca Mariusz Pudzianowski

Mariusz Pudzianowski wraca do klatki po zwycięstwie na pierwszej gali KSW w Chorwacji. Na KSW 51 w Zagrzebiu zawodnik z Białej Rawskiej zmierzył się z Erko Junem i pokonał Bośniaka w drugiej odsłonie. Były strongman do tej pory pięciokrotnie walczył na galach KSW w Łodzi, z czego trzykrotnie w najważniejszych starciach wieczoru i trzykrotnie cieszył się z wygranej.

Popularny wśród kibiców i bezwzględny dla swoich rywali w klatce mistrz kategorii półśredniej wejdzie do krągłej klatki KSW już po raz szósty. Chorwat na gali KSW 53 powróci do bronienia tytuły po tym, jak na KSW 50 w Londynie zwyciężył w pojedynku nie o pas z Michałem Pietrzakiem, który zastąpił Patricka Kincla. Była to już czwarta wygrana z rzędu i jedenasta w ostatnich dwunastu starciach „Robocopa”.

Kibice zgromadzeni w Atlas Arenie zobaczą również byłego mistrza kategorii ciężkiej, Karola Bedorfa, który wraca po ekscytującej, choć przegranej walce z Damianem Grabowskim.

Więcej o MMA przeczytasz na portalu Inthecage.pl.