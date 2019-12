Dwóch olimpijczyków w klatce KSW. "Gdy zderzają się takie wulkany, to musi dojść do wybuchu" [WIDEO]

Damian Janikowski i Szymon Kołecki to medaliści olimpijscy. Od kilku lat trenują MMA. Znają się i szanują. W sobotę w Gliwicach zapomną o sympatii, bo wejdą razem do klatki. - Dodatkowym smaczkiem będzie to, że mniejszy i lżejszy zawodnik będzie próbował skoczyć do gardła i ugryźć większego i cięższego zawodnika - mówi Damian Janikowski.

