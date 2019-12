Kamil Gniadek powraca do klatki FEN. Zmierzy się z Michałem Balcerzakiem

Gniadek to mimo wciąż młodego wieku jeden z weteranów FEN. Zawodnik pochodzący ze Szczecina to były pretendent do tytułu mistrzowskiego w kategorii półśredniej. W październiku 2018 roku Gniadek już w pierwszej rundzie znokautował Jacka Jędraszczyka. Wcześniej trzykrotnie walczył dla FEN i za każdym razem kończył pojedynki przed czasem nie dając szans swoim rywalom.

Balcerzak ma 25 lat i dopiero po raz pierwszy wystąpi pod szyldem FEN. Reprezentant Husaria Fight Team z dwóch swoich wygranych pojedynków oba zakończył przez TKO w 1. rundach. Wynik starcia Balcerzaka z Tomaszem Romanowskim, które odbyło się w październiku 2019 roku, to „no contest”. Wszystko przez przypadkowy cios poniżej pasa Romanowskiego.

KARTA WALK FEN 27:

70,3 KG, MMA: Mateusz Rębecki VS Magomed Magomedov*

93,0 KG, MMA: Wojciech Janusz VS TBA

77,1 KG, MMA: Maciej Jewtuszko VS TBA

120,2 KG, MMA: Marcin Sianos VS TBA

56,7 KG, MMA: Katarzyna Lubońska VS TBA

77,1 KG, MMA: Kamil Gniadek VS Michał Balcerzak

70,0 KG, K-1: Marcin Parcheta VS TBA

93,0 KG, MMA: Łukasz Sudolski VS TBA

77,1 KG, MMA: Samuel Vogt VS TBA

61,2 KG, MMA: Patryk Trytek VS Igor Wojtas