Joanna Jędrzejczyk zawalczy o pas! Czekamy na oficjalne potwierdzenie UFC

"UFC finalizuje walkę Weili Zhang z Joanną Jędrzejczyk. 7 marca Chinka po raz pierwszy przystąpi do obrony tytułu" - napisał na Twitterze dziennikarz ESPN Brett Okamoto, powołując się na doniesienia portalu mmafighting.com. Wydaje się więc, że pojedynek Joanny Jędrzejczyk z aktualną mistrzynią UFC w wadze słomkowej jest pewny. Czekamy już tylko na oficjalne potwierdzenie ze strony amerykańskiej organizacji.

REKLAMA

Joanna Jędrzejczyk: Potrafię przyjąć krytykę, ale dzisiaj to już jest wręcz słowna agresja

Nieoficjalnie: Joanna Jędrzejczyk zawalczy o tytuł z Weili Zhang

Zhang (20-1) zdobyła mistrzowski pas w sierpniu 2019 roku. W walce wieczoru 30-latka pokonała Jessikę Andrade już w pierwszej rundzie. Od tego czasu Chinka nie stoczyła żadnej walki.

Po blisko rocznej przerwie Jędrzejczyk udanie powróciła do oktagonu podczas październikowej gali UFC on ESPN+ 19: Jędrzejczyk vs. Waterson. Pojedynek z Zhang będzie dla olsztynianki szansą na odzyskanie mistrzowskiego pasa w wadze słomkowej, który był w jej posiadaniu w latach 2015-2017.

UFC 248 odbędzie się 7 marca 2020 roku w Las Vegas.