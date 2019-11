To koniec?! Marcin Najman przekazał kibicom ważną wiadomość

Marcin Najman to intrygująca postać w polskim show biznesie. W mediach pojawił się już dobrych kilka lat temu jako uczestnik reality show "BIG Brother - VIP". To tam publicznie zaczął snuć marzenia o karierze bokserskiej. Na koncie miał już kilka walk ze średniej klasy pięściarzami, więc kibice mogli się nabrać na jego opowieści. Trzeba jednak zaznaczyć, że przegrał swoje trzy pierwsze pojedynki.

W sobotę poinformował za pośrednictwem Twittera, że w 2020 roku zakończy swoją sportową karierę. - Moi Drodzy, mam 40 lat, przeżyłem wiele, a moja sportowa przygoda wkrótce się zakończy. Myślę, że rok 2020 to będzie już ostatni rok moich startów na arenach sportów walki - napisał Najman.

W ostatnich dniach rozgorzała dyskusja na temat potencjalnego pojedynku Marcina Najmana z Piotrem Świerczewskim. - Nie wiem, może kiedyś dojdzie do takiej walki. Na razie skupiam się na walce z Collinsem, bo jeszcze przegram w pierwszej rundzie i tyle będzie z mojej przygody w MMA. Może kiedyś? - powiedziałem Świerczewski w rozmowie z Antonim Partumem.

Na odpowiedź Marcina Najmana nie trzeba było długo czekać. - Jeżeli Świerczewski na serio chciałby się sprawdzić, to jako kibice, poproście szefów Fame Mma o to, by pozwolili stoczyć mi dwie walki na kolejnej gali. Mówię serio, Świerczewski w połowie gali, a Bestia na koniec. Czy w mma dozwolone są plaskacze? - odpowiedział Najman. Kwestia walki pozostaje zatem sprawą otwartą.