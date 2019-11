MMA. Trybson będzie walczył z byłym reprezentantem Polski w piłce ręcznej!

W czerwcu Paweł "Trybson" Trybała w 40 sekund zdemolował Marcina Najmana na gali FFF 1. Kolejną walką gwiazdy programu Warsaw Shore ma odbyć się na drugiej edycji FFF, gdzie m.in. zadebiutuje Piotr Świerczewski, 70-krotny reprezentant Polski w piłce nożnej. Kto ma być rywalem Trybsona? Celebryta zdradził to w programie "Czerwona kartka".

- Teraz walczę z Damianem Kostrzewą. Cięższy, wyższy ode mnie. Walczył na gali RWC. Zrobimy kategorię 93 kg. Nie zdążyłem go jeszcze prześledzić, ale zdążyłem sprawdzić, że ma jedną walkę na której znokautował strongmana. Skoro znokautował, to ma parę w łapie. Wywodzi się z piłki ręcznej. Nie lekceważę go, bo wiem jakie pierd*****e w łapie mają piłkarze ręczni. A to był bardzo dobry zawodnik w swoim sporcie. Zgodziłem się, nie wybrzydzałem, bo nie ma na to czasu. Kogo mi dadzą, to go muszę rozjechać - oświadczył Trybson.

Sześć lat temu Damian Kostrzewa był najlepszym strzelcem polskiej ligi. Ogólnie rozegrał w Superlidze 223 mecze i rzucił 1119 bramek w Superlidze. Na koncie ma także występy w reprezentacji Polski, debiutował u Bogdana Wenty. W kadrze rozegrał 15 spotkań, rzucił 41 goli. Grał w takich klubach, jak: AZS AWFiS Gdańsk, VIVE Kielce, MMTS Kwidzyn, Stali Mielec i Wybrzeża Gdańsk. W lipcu 2018 zakończył karierę. Teraz skupia się na MMA.

30-latek mierzy 188 cm i waży około 95 kg. W debiucie na gali RWC 3 znokautował Piotra Czapiewskiego.