KSW 52. Khalidov - Askham. Znamy pełną kartę walk! W Gliwicach rozstrzygnie się rywalizacja o pas

Ostatnia w tym roku gala KSW odbędzie się 7 grudnia w Arenie Gliwice. W walce wieczoru zmierzą Mamed Khalidov (34-6-2, 14 KO, 16 Sub) i aktualny mistrz wagi średniej Scott Askham (18-4, 12 KO, 2 Sub). Warto jednak zaznaczyć, że w stawce tej rywalizacji nie znalazł się mistrzowski pas. Po raz ostatni Khalidov pojawił się w oktagonie grudniu 2018 r. - podczas KSW 46 39-latek musiał uznać wyższość Tomasza Narkuna. Z kolei Askhama mogliśmy oglądać w maju 2019 r. (zwycięstwo z Michałem Materlą).

O tytuł będą z kolei rywalizować Salahdine Parnasse (13-0, 2 KO, 4 Sub) i Ivan Buchinger (36-6, 8 KO, 22 Sub). W Gliwicach Francuz spróbuje obronić tymczasowy pasa mistrzowskiego w wadze piórkowej, który wywalczył w kwietniu 2019 roku.

Podczas KSW 52 zobaczymy w sumie 9 walk, w tym starcie dwóch byłych olimpijczyków - Damiana Janikowskiego i Szymona Kołeckiego (7-1, 7 KO) - oraz rywalizację Artura Sowińskiego (19-11, 6 KO, 7 Sub) i Viniciusa Bohrera (16-7, 2 KO, 13 Sub).

KSW 52 Gliwice, karta walk

Walka wieczoru

85 kg/187 lb: Mamed Khalidov (34-6-2, 14 KO, 16 Sub) vs Scott Askham (18-4, 12 KO, 2 Sub)

Walka o tymczasowy pas kategorii piórkowej | KSW Featherweight Interim Championship Bout

65,8 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (13-0, 2 KO, 4 Sub) vs Ivan Buchinger (36-6, 8 KO, 22 Sub)

Karta główna