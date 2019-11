Kolejna śmierć w świecie sportów walki. Nie żyje 26-letnia kickbokserka

bazyli21 godzinę temu Oceniono 4 razy 2

Nikt nie twierdzi, ze sporty walki nie sa ekstremalnymi sportami. Ostatnio zwiekszajaca sie liczba przypadkow takich tragedii za pewne jest pochodna rosnacej popularnosci tego typu sportow i tyle. Wiecej ludzi to uprawia, nawet amatorsko, niz 30-40 lat temu. To i ilosc tragedii wieksza. Przypomne, ze nie sa to jedyne sport ekstremalne, a ludzie ktorzy to trenuja robia to z wlasnej woli.



Mozna by zrobic tez statystyki dla liczby zgonow wsrod himalaistow, wsrod paralotniarzy lub innych sportow fruwackich, freediverow itd. I wszystkie zapewne beda porazajace, bo taka jest specyfika sportow ekstremalnych.