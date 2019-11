Wow! Nokaut roku, a może nawet wszech czasów? Lepiej się nie da [WIDEO]

Do końca trzeciej rundy walki Davy Gallon - Ross Pearson pozostawało około 40 sekund, gdy Francuz wykonał tzw. "rolling thunder kick", trafiając Pearsona prosto w głowę i nokautując go w niezwykle efektowny sposób. Za co kochamy MMA? Właśnie za takiej akcje.

Komentatorzy walki nie mogli uwierzyć w akcję, jaką wykonał Gallon. "O mój Boże!", "o cholera!", "nawet nie wiem, jak mam to skomentować!" - zachwycali się. I trudno im się dziwić. Zresztą, zobaczcie sami.

Pearson to była gwiazda UFC, która po porażce z Desmondem Greenem w marcu tego roku ogłosiła zakończenie profesjonalnej kariery. W postanowieniu nie wytrwał jednak długo, przyjmując propozycję walki z Gallonem na gali MTK MMA: Probellum w Londynie.

Francuz, który popisał się fenomenalnym ciosem, to zawodnik, który walczył w Polsce na galach FEN i Babilon MMA.