KSW potwierdziło kolejną walkę! Wiemy z kim zmierzy się Artur Sowiński

Po zeszłotygodniowej gali w Zagrzebiu, organizacja KSW coraz intensywniej przygotowuje się już do kolejnej imprezy. KSW 52 odbędzie się 7 grudnia w gliwickiej Arenie, a najważniejszym punktem wieczoru będzie pojedynek Mameda Khalidova (34-6-2, 14 KO, 16 Sub) z aktualnym mistrzem wagi średniej Scottem Askhamem (18-4, 12 KO, 2 Sub). KSW potwierdziła właśnie, że podczas gliwickiej gali zobaczymy też starcie Artura Sowińskiego (19-11, 6 KO, 7 Sub) z Viniciusem Bohrerem (16-7, 2 KO, 13 Sub).

Sowiński ma bez wątpienia dobre wspomnienia z Gliwic, bowiem w grudniu 2018 r. wygrał tam z Kamilem Szymuszowskim. Po raz ostatni były mistrz świata w wadze piórkowej zameldował się w oktagonie w maju 2019 r. - wówczas musiał uznać wyższość Normana Parke'a.

Bohrer zadebiutował w polskiej organizacji przed rokiem - początek był trudny, bowiem na gali KSW 46 Brazylijczyk przegrał w 1. rundzie z Roberto Soldiciem. 31-latek, który uznawany jest za specjalistę od walki w parterze, stoczył 23 profesjonalne walki, notując 15 wygranych przed czasem, z czego aż 13 przez poddania.

KSW 52. Karta walk (stan na 13 listopada)

Walka wieczoru:

85 kg/187 lb: Mamed Khalidov (34-6-2, 14 KO, 16 Sub) vs Scott Askham (18-4, 12 KO, 2 Sub) - w pojedynku walki nie pas mistrzowski w kategorii średniej

Walka o tymczasowy pas kategorii piórkowej:

65,8 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (13-0, 2 KO, 4 Sub) vs Ivan Buchinger (36-6, 8 KO, 22 Sub)

Karta główna: