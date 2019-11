Ciężkie chwile Mariusza Pudzianowskiego w Zagrzebiu. Polak jednak przetrwał i pokonał Erko Juna!

Pierwsza runda dość długo przebiegała na korzyść Erko Juna. Bośniak wykorzystywał swoją dynamikę i przewagę szybkości, obijając Mariusza Pudzianowskiego. Polak, który czekał na możliwość sprowadzenia rywala do parteru, swojej szansy doczekał się półtorej minuty przed zakończeniem rundy. Pudzianowski obalił Juna, okładał go łokciami, jednak walki nie udało mu się skończyć.

REKLAMA

Druga runda zaczęła się lepiej dla Juna. Chociaż to Pudzianowski chwycił rywala, to w parterze na górze znalazł się Bośniak. Sytuacja ta nie trwała jednak długo, gdyż przez nielegalne zachowanie Juna, sędzia podniósł walkę do stójki. Tam też przeważał Bośniak, który wyprowadzał kolejne ciosy na szczękę Pudzianowskiego. Polak jednak znów obalił przeciwnika i tym razem ciosami z góry zakończył pojedynek po niespełna dwóch minutach tej części walki.

Efektowna wygrana Mańkowskiego

Na gali KSW 51 efektowne zwycięstwo odniósł Borys Mańkowski. Nasz zawodnik już w 1. rundzie poprzez duszenie w parterze poddał Vaso Bakocevicia. Tak dobrze nie poszło Damianowi Stasiakowi, który niejednogłośną decyzją sędziów przegrał walkę o mistrzostwo kategorii koguciej z Antunem Raciciem.

Zwycięstwa w Zagrzebiu odnieśli też Daniel Torres, Cezary Kęsik, Ante Delija, Ivan Erslan, Roman Szymański, Krystian Kaszubowski oraz Sebastian Przybysz. Kolejna gala, już 52., KSW odbędzie się już 7 grudnia w Gliwicach. Tam walką wieczoru będzie pojedynek Mameda Chalidowa ze Scottem Askhamem.

Wyniki gali KSW 51:

Mariusz Pudzianowski - Erko Jun (waga ciężka): techniczny nokaut w drugiej rundzie

Borys Mańkowski - Vaso Bakocević (waga do 73 kilogramów): poddanie w pierwszej rundzie

Antun Racić - Damian Stasiak (walka o mistrzostwo kategorii koguciej): większościowa decyzja sędziów

Filip Pejić - Daniel Torres (waga piórkowa): jednogłośna decyzja sędziów

Aleksandar Ilić - Cezary Kęsik (waga średnia): poddanie w drugiej rundzie

Ante Delija - Oli Thompson (waga ciężka): poddanie w drugiej rundzie

Ivan Erslan - Darwin Rodriguez (waga półciężka): poddanie w pierwszej rundzie

Roman Szymański – Milos Janicić (waga lekka): jednogłośna decyzja sędziów

Krystian Kaszubowski - Ivica Truscek (waga półśrednia): niejednogłośna decyzja sędziów

Sebastian Przybysz - Lemmy Krusić (waga kogucia): jednogłośna decyzja sędziów