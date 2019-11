Po wizycie w Londynie, KSW przenosi się na Bałkany - gospodarzem sobotniej gali, oznaczonej numerem 51, będzie Zagrzeb. W walce wieczoru zmierzą Mariusz Pudzianowski (12-7, 7 KO) i Erko Jun (3-0, 3 KO). Po raz ostatni "Pudzian" pojawił się w oktagonie 23 marca. Podczas KSW 47: The X-Warriors były strongman przegrał w 1. rundzie z Szymonem Kołeckim. Jun ma za sobą nieco krótszą przerwę - 18 maja Bośniak wygrał z Akopem Szostakiem na gali KSW 49.

REKLAMA

Mariusz Pudzianowski i Erko Jun zmierzą się w walce wieczoru gali KSW 51. Analizę tego pojedynku specjalnie dla Sport.pl przygotował Damian Janikowski

Starcie Pudzianowski-Jun poprzedzi pojedynek Borysa Mańkowskiego (19-8-1, 3 KO, 7 SUB) z Vaso Bakoceviciem (39-18-1, 22 KO, 9 SUB). W Zagrzebiu dojdzie też do rywalizacji o pas dywizji koguciej między Antunem Raciciem (23-8-1, 13 SUB) i Damianem Stasiakiem (11-6, 1 KO, 8 SUB).

KSW 51. Karta walk

Walka wieczoru | Main event

120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski (12-7, 7 KO) vs Erko Jun (3-0, 3 KO)

Karta główna | Main card

73 kg/161 lb: Borys Mańkowski (19-8-1, 3 KO, 7 SUB) vs Vaso Bakocević (39-18-1, 22 KO, 9 SUB)

61,2 kg/135 lb: Antun Racić (23-8-1, 13 SUB) vs Damian Stasiak (11-6, 1 KO, 8 SUB)

65,8 kg/145 lb: Filip Pejić (14-2-2, 9 KO, 3 SUB) vs Daniel Torres (8-4-1NC, 4 KO, 1 SUB)

83,9 kg/185 lb: Aleksandar Ilić (12-2, 8 KO, 2 SUB) vs Cezary Kęsik (9-0, 7 KO, 1 SUB)

120,2 kg/265 lb: Ante Delija (16-3, 5 Ko, 7 SUB) vs Denis Stojnić (13-3, 5 KO, 4 SUB)

93 kg/205 lb: Ivan Erslan (7-0, 3 KO, 1 SUB) vs Darwin Rodriguez (9-4, 6 KO, 3 SUB)

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański (11-5, 1 KO, 3 SUB) vs Miloš Janicić (11-2, 6 KO, 5 SUB)

77,1 kg/170 lb: Krystian Kaszubowski (7-1, 2 KO, 1 SUB) vs Aleksandar Rakas (15-7, 8 KO, 5 SUB)

61,2 kg/135 lb: Sebastian Przybysz (5-2, 3 KO, 1 SUB) vs Lemmy Krušic (20-6, 5 KO, 7 SUB)

KSW 51. Gdzie i o której godzinie obejrzeć transmisję gali? TV, stream online, na żywo, PPV

Gala KSW 51 będzie dostępna dla abonentów Cyfrowego Polsatu po wykupieniu dostępu do transmisji (pay-per-view). Zakupu można dokonać drogą telefoniczną, internetową, poprzez SMS, jak i bezpośrednio w dekoderze. Rywalizację w oktagonie będzie można też śledzić na platformie Ipla oraz na stronie kswtv.com. Transmisja gali KSW 51 rozpocznie się w sobotę, 9 listopada, o godz. 19:00.