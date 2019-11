KSW 51. Znamy pełną kartę walk. Mariusz Pudzianowski wraca do oktagonu!

Po wizycie w Londynie, KSW przenosi się na Bałkany - gala oznaczona numerem 51 odbędzie się 9 listopada w Zagrzebiu. Walką wieczoru będzie starcie Mariusza Pudzianowskiego (12-7, 7 KO) z Erko Junem (3-0, 3 KO). Po raz ostatni "Pudzian" wszedł do oktagonu 23 marca. Podczas KSW 47: The X-Warriors były strongman przegrał w 1. rundzie z Szymonem Kołeckim. Jun ostatni pojedynek stoczył 18 maja (wygrana z Akopem Szostakiem podczas KSW 49).

Starcie Pudzianowski-Jun poprzedzi walka Borysa Mańkowskiego (19-8-1, 3 KO, 7 SUB) z Vaso Bakoceviciem (39-18-1, 22 KO, 9 SUB). Podczas KSW 51 będziemy też świadkami rywalizacji o pas dywizji koguciej między Antunem Raciciem (23-8-1, 13 SUB) i Damianem Stasiakiem (11-6, 1 KO, 8 SUB).

KSW 51. Karta walk

Walka wieczoru | Main event

120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski (12-7, 7 KO) vs Erko Jun (3-0, 3 KO)

Karta główna | Main card