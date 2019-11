Tyson Fury chce do UFC! Rozmawiał nawet z Conorem McGregorem

Tyson Fury, powiedział amerykańskim mediom, że jest po pierwszych rozmowach m.in. z Conorem McGregorem i chciałby zadebiutować w UFC. - Dana, zadzwoń do mnie! - powiedzał pięściarz w kierunku właściciela UFC. Kto jednak wie, czy te słowa nie zaprowadzą go do walki z byłym mistrzem UFC Brockiem Lesnarem, ale w organizacji WWE i być może na największej ze scen, czyli WrestleManii 36. Takie starcie było już sondowane kilka tygodni temu.

Fot. Isaac Brekken / AP

